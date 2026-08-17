THY Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker'den THY Teknik'e ziyaret

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şirketin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tesislerini ziyaret ederek, yöneticiler ve çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Toplantılarda mevcut çalışmaları, devam eden yatırımları ve gelecek döneme ilişkin hedefleri değerlendirdiklerini aktaran Şeker, "Hangar ziyaretimizde ise geniş teknik kabiliyetlerimizi yerinde inceleme fırsatı bulduk. Dünyada tek şehirde en yüksek uçak bakım kapasitesine sahip şirketimiz, Türk Hava Yollarının hedeflerinin yerdeki gücü olmasının yanında dünyanın dört bir yanındaki hava yolu şirketlerine sunduğu hizmetlerle ülkemizin ihracatına da önemli bir katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Şeker, THY Teknik AŞ'nin küresel uçak bakım-onarım pazarında ulaştığı konumun, yüzyıla yaklaşan deneyimle şekillenmiş bilgi birikiminin modern altyapıyla buluşmasının ve nitelikli insan kaynağının bir sonucu olduğuna dikkati çekti.

Hayata geçirdikleri her yeni yatırım ve geliştirdikleri her kabiliyetin MRO sektöründeki rekabetçiliklerini artırırken İstanbul'un dünyanın önde gelen havacılık merkezlerinden biri olma konumunu da güçlendirdiğini vurgulayan Şeker, "Önümüzdeki dönemde filomuzun ve operasyonlarımızın büyümesine paralel olarak bakım kapasitemizi artırmaya, uluslararası müşteri portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz. Bu başarı yolculuğuna emek ve özverileriyle katkı sağlayan başta Turkish Technic Genel Müdürümüz Mikail Akbulut olmak üzere tüm Turkish Technic çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.