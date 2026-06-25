THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker, AJet ve Sabiha Gökçen Havalimanı operasyon ekipleriyle buluştu

Hüseyin ASLIYÜCE

Gerçekleşen operasyonel incelemelerde, henüz ikinci yılını tamamlayan AJet’in sergilediği büyüme performansı, operasyonel süreçleri ve şirketin gelecek dönem stratejik hedefleri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

İki yılda 35 ülkede 100 noktaya ulaşan uçuş ağı

Sektördeki ikinci faaliyet yılını geride bırakan AJet, bu kısa süre zarfında küresel uçuş ağını hızla genişletti. Şirket, iki yıl içinde 19 ülkede 56 yeni hat açarak toplamda 35 ülkede 100 farklı noktaya ulaşmayı başardı. Yeni nesil uçaklarla modernize edilen ve güçlendirilen filo yapısıyla taşıyıcı, THY ekosisteminin önemli bir büyüme dinamiği haline geldi.

Operasyonel emniyet ve memnuniyet odaklı hizmet

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, ziyaret sırasında havayolu taşımacılığında başarının yalnızca finansal verilerle ölçülemeyeceğine dikkat çekerek uçuş emniyetinin her zaman öncelikli kılınması, çalışan ve yolcu memnuniyetinin en üst düzeyde tutulması gerektiği vurgulandı.

Şeker, AJet’in APEX tarafından gerçekleştirilen değerlendirmelerde “Dört Yıldızlı Düşük Maliyetli Hava Yolu” kategorisinde iki yıl üst üste ödül aldığını çalışan memnuniyetinin ölçüldüğü “Happy Place to Work” programı çerçevesinde de “Türkiye’nin En Mutlu İş Yerleri” listesinde yer bulduğunu bildirdi.

Şeker, “Küresel havacılık pazarındaki payını artırmayı hedefleyen şirket, yolcu deneyimini sürekli iyileştirme, Türkiye turizmine katkı sağlama ve hizmet ihracatını artırma vizyonu doğrultusunda operasyonlarına kesintisiz devam ediyor” ifadesinde bulundu.