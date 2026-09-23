THY’de pilot ve kabin ekiplerine yönelik yeni ücret düzenlemesi gündemde

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Türk Hava Yolları’nda (THY) kokpit ve kabin ekiplerinin ücretlendirme sisteminin yeniden düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapıldığı öne sürüldü. İddiaya göre yeni modelde, ücret hesaplamasında kullanılan 55 saatlik uçuş bareminin 70 saate çıkarılması, düşük uçuş saatlerinde uygulanan garanti ödemenin ise 40 saat seviyesine çekilmesi planlanıyor.

AirportHaber’in şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, THY yönetimi uçuş ekiplerinin ücret hesaplama sistemini değiştirecek yeni bir prosedür üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslağın bazı çalışanlara iletildiği ve düzenlemeye ilişkin itirazların yönetime aktarıldığı belirtiliyor.

Ancak yeni sisteme ilişkin personele yayımlanmış resmi bir prosedür bulunmuyor. Bu nedenle gündeme gelen saat ve ücret hesaplamalarının henüz kesinleşmediği ifade ediliyor.

55 saatlik barem 70 saate çıkacak mı?

Gündemdeki taslağa göre, aylık uçuş süresi 40 saatin altında kalan personele 40 saat üzerinden ödeme yapılması planlanıyor. 40 ile 70 saat arasındaki uçuşlarda ise çalışanın fiili uçuş süresinin dikkate alınacağı belirtiliyor.

70 saatin üzerindeki uçuşlarda ise fazla uçuş ödemesinin devreye girmesi öngörülüyor. İddialara göre 70 saati aşan bölüm 1,5 kat, 80 saatin üzerindeki uçuşlar ise 2 kat üzerinden hesaplanacak.

Bununla birlikte, mevcut sistemde 55 saat üzerinden hesaplanan birim uçuş ücretinin 70 saatlik bareme taşınması durumunda saat başına düşen tutarın azalabileceği belirtiliyor. Böylece fazla uçuş ödemelerinin de yeni birim ücret üzerinden hesaplanması gündeme gelecek.

Düşük uçuş saatleri olan personel etkilenebilir

Taslakta yer aldığı öne sürülen bir diğer değişiklik ise garanti ödeme sınırının düşürülmesi. Mevcut uygulamada düşük uçuş süresine rağmen daha yüksek bir barem üzerinden ödeme yapılırken, yeni modelde bu sınırın 40 saate çekilmesi planlanıyor.

Bu nedenle özellikle aylık uçuş süresi 70 saatin altında kalan personelin yeni sistemden daha fazla etkilenebileceği ifade ediliyor. Çalışanlar arasında yapılan bazı hesaplamalarda, örneğin 69 saat 15 dakika uçan bir personelin mevcut sisteme kıyasla daha düşük ücret alabileceği ileri sürülüyor.

Ofis görevi bulunan veya çeşitli nedenlerle aylık uçuş süresi düşük kalan çalışanların da düzenlemeden etkilenebileceği belirtiliyor.

Gelir kaybı iddiası

Çalışanlar arasında tartışılan konuların başında yeni sistemin toplam gelire etkisi geliyor. Bazı hesaplamalarda, düzenlemenin belirli çalışan gruplarında yüzde 10 ila 20 arasında gelir kaybına neden olabileceği öne sürülüyor.

Ancak tüm personel için aynı oranda bir gelir değişiminden söz edilmiyor. Uçuş saati, görev türü, izin kullanımı ve diğer ücret kalemlerinin toplam ödemeyi değiştirebileceği belirtiliyor.

Yıllık izin kullanılan aylarda da etkisi olabilir

Yeni ücretlendirme modelinin yıllık izin kullanılan aylarda da farklı sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Örneğin ayın bir bölümünde yıllık izin kullanan bir uçuş personelinin kalan günlerde 70 saatlik uçuş sınırına ulaşmasının daha zor olabileceği belirtiliyor. Ücretin fiili uçuş süresine daha fazla bağlanması halinde, izin kullanılan aylarda toplam gelirdeki değişimin daha belirgin olması bekleniyor.

Düzenleme kokpit ve kabin ekiplerini kapsıyor

Gündemdeki değişikliğin THY'nin tüm çalışanlarını kapsamadığı, yeni ücretlendirme prosedürünün kokpit ve kabin ekipleri için hazırlanmasının planlandığı belirtiliyor.

Taslağa ilişkin bazı itirazların şirket yönetimine iletildiği ifade edilirken, resmi prosedürün personele açıklanmasının ardından uygulamanın ayrıntılarının netleşmesi bekleniyor.

Ocak 2027'de başlaması gündemde

Yeni ücretlendirme modelinin kısa süre içinde personele duyurulabileceği ve Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlanabileceği iddia ediliyor.

Bununla birlikte 55 saatlik baremin 70 saate çıkarılması, 40 saatlik garanti ödeme, 70 saat sonrasında 1,5 kat ve 80 saat sonrasında 2 kat ödeme gibi ayrıntıların henüz kesinleşmediği belirtiliyor.

THY tarafından personele resmi prosedür yayımlanmadığı için yeni sistemin çalışanların maaşlarına nasıl yansıyacağı, şirketin nihai düzenlemeyi açıklamasıyla netlik kazanacak.