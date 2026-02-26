THY'de yeni dönem: İkram almayan yolcular adına 2 derneğe bağış yapılacak
Türk Hava Yolları (THY) uçuşta ikram almayan yolcuları adına yardım derneklerine bağış yapacağı yeni bir uygulama başlattı.
Türk Hava Yolları'nın (THY), internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, yeni devreye alınan uygulama ile internet sitesi ve mobil uygulamada "rezervasyonu yönet" kısmında yemek seçimini yaparken "yemeksiz uçuş" seçeneğini işaretleyen yolcular adına yardım derneklerine bağışta bulunulacak.
Bu kapsamda, uçuşta ikram almayacağını önceden bildiren yolcular adına iç hat uçuşlarında Türkiye Kızılay Derneğine, dış hat uçuşlarında ise Yeryüzü Doktorları Derneğine bağış yapılacak.