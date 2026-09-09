THY'den İngiltere seferleri için yolcularına uyarı
Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'deki hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik arıza sebebiyle İngiltere varışlı ve çıkışlı seferlerde aksama ve iptallerin yaşanabileceğini belirterek yolcularını uçuş durumlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı.
Türk Hava Yolları (THY), İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.