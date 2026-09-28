THY’den kampanya: Güney Avrupa’da gidiş-dönüş uçuşlar 119 dolardan başlıyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), bazı Güney Avrupa ülkelerine yapılacak gidiş-dönüş uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası başlattı.

Yolcularına ayrıcalıklı uçuş seyahat sunan “Avrupa’nın En İyi Hava Yolu” ödülüne layık görülen THY yolcularına , 28 Eylül 2026-09 Ekim 2026 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 01 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında gidiş-dönüş Priştine ve Üsküp’e 119 dolar; Saraybosna’ya 129 dolar; Tiran’a 130 dolar Podgorica, Atina ve Selanik’e 149 dolar; Lubiyana, Zagreb, Malta, Torino, Napoli, Katanya, Bari, Palermo, Bilbao ve Sevilla’ya 189 dolar ; Belgrad, Milano, Roma, Venedik, Bologna, Barselona, Madrid, Malaga, Valensiya’ya 199 dolar; Lyon, Marsilya, Toulouse ve Bordo’ya 209 dolar; Porto’ya 219 dolar; Lizbon, Paris ve Nice’e 229 dolardan başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edecek.

Kampanya kapsamında geçerli olan fiyatlar, Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ücretleri olmakla birlikte bilet satış ofisleri ve acentelerde değişiklik gösterebilir.

Kampanya dışı seyahat dönemleri ve kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.