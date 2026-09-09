THY'den KKTC kampanyası: Biletler satışa sunuldu

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Türk Hava Yolları'nın (THY), internet sitesinden yapılan duyuruya göre, ekonomi sınıfı ve tek yön seferlerde geçerli indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 11 Eylül'e kadar satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2026 ile 17 Ocak 2027 tarihleri arasında (30 Aralık 2026-3 Ocak 2027 hariç) KKTC'ye 1499 liradan başlayan fiyatlarla uçuş imkanı elde edecek.

Kampanya kapsamındaki biletler, THY mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden satın alınabilecek.