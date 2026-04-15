THY'den öğrencilere Avrupa seyahatlerinde indirim kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı Avrupa varışlı seyahatlerde öğrencilere yönelik yüzde 15 indirimli biletleri satışa sundu.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Miles&Smiles" ödül programına kayıtlı öğrenciler, 30 Nisan'a kadar alacakları biletler ile Türkiye çıkışlı Avrupa ülkeleri varışlı 15 Nisan-31 Mayıs arasındaki seyahatlerinde yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.
Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından erişilebiliyor.