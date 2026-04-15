  3. THY'den öğrencilere Avrupa seyahatlerinde indirim kampanyası
THY'den öğrencilere Avrupa seyahatlerinde indirim kampanyası

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye çıkışlı Avrupa varışlı seyahatlerde öğrencilere yönelik yüzde 15 indirimli biletleri satışa sundu.

Haber Merkezi
AA
THY'den öğrencilere Avrupa seyahatlerinde indirim kampanyası
THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, "Miles&Smiles" ödül programına kayıtlı öğrenciler, 30 Nisan'a kadar alacakları biletler ile Türkiye çıkışlı Avrupa ülkeleri varışlı 15 Nisan-31 Mayıs arasındaki seyahatlerinde yüzde 15 indirimden faydalanabilecek.

Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere, THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından erişilebiliyor.

İGA İstanbul Havalimanı dünyanın en fazla yolcu ağırlayan sekizinci havalimanı olduİGA İstanbul Havalimanı dünyanın en fazla yolcu ağırlayan sekizinci havalimanı olduHavacılık

 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin açıklamaGündem

 