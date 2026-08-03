THY’den yolcu ve uçuş rekoru

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Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada “1 Ağustos’ta 248.922 yolcu taşıyan Türk Hava Yolları, günlük yolcu sayısında yeni rekora imza attı. Rekor performansını 2 Ağustos’ta da sürdüren bayrak taşıyıcı, 248.318’i Türk Hava Yolları, 104.397’si ise AJet yolcusu olmak üzere toplam 352.715 yolcu taşıdı.

Aynı gün Türk Hava Yolları tarafından gerçekleştirilen bin 388 uçuşla birlikte, AJet operasyonları da dâhil toplam 1.970 sefer düzenlendi. Turkish Cargo operasyonlarının da eklenmesiyle günlük toplam sefer sayısı 2.034’e ulaşarak şirket tarihinin en yüksek günlük operasyon rakamı kaydedildi.

Türkiye’nin bayrak taşıyıcı hava yolu olan Türk Hava Yolları, ağustos ayında da operasyonel performansını artırmayı sürdürerek yeni rekorlara ulaşmayı ve Türkiye’nin küresel havacılıktaki güçlü konumunu daha da ileri taşımayı hedefliyor.”denildi.