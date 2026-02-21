THY’nin 22-23 Şubat New York uçuşları iptal oldu

Hüseyin ASLIYÜCE

Şirketten yapılan açıklamada, hava muhalefeti nedeniyle operasyonel aksaklık yaşanmaması ve uçuş emniyetinin korunması amacıyla söz konusu tarihlerdeki bazı New York seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtildi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan duyuruda; “New York'ta beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 22-23 Şubat tarihlerindeki New York'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir.

Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz. https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ Kamuoyuna saygıyla duyurulur” bilgisi yolculara duyuruldu.