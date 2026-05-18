THY’nin Dubai seferleri 8 Haziran’da başlayacak
Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Dubai seferlerinin 8 Haziran itibarıyla yeniden başlayacağını duyurdu.
Hüseyin ASLIYÜCE
Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Birleşik Arap Emirlikleri semalarında Haziran ayında Türk Hava Yolları ile buluşuyoruz” ifadelerini kullandı.
Paylaşımında, THY’nin İstanbul–Dubai uçuşlarının yeniden başlamasının Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşayan Türk vatandaşları açısından önemli bir gelişme olduğunu belirten Göktaş, “Bu önemli gelişmeyi, BAE’li kardeşlerimizle ve burada yaşayan sevgili vatandaşlarımızla paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz” ifadesinde bulundu.