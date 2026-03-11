THY’nin Ermenistan seferleri başladı
Dünyada en fazla ülkeye uçan Türk Hava Yolları (THY), Ermenistan’ın başkenti Erivan'a uçuşlarını bugün İGA İstanbul Havalimanı’dan başlattı.
Hüseyin ASLIYÜCE
İGA İstanbul Havalimanı’ndan Ermenistan’ın başkenti Erivan’a saat 13:40 sıralarında havalanan THY’nin Boening 737-900 tipi, TC-JYN kuyruk tescilli uçağı 170 yolcusunu alarak ilk seferini yaptı.
İstanbul Havalimanı çıkışlı icra edilen seferler, Erivan'ı THY'nin küresel uçuş ağına bağlayarak yolcularına Türkiye ile birlikte dünyanın farklı noktalarına konforlu ve kesintisiz bağlantı imkanı sunacak.