THY’nin MSAR ekibi AFAD akreditasyonu aldı

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Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, küresel havacılık sektöründe bir ilk olma niteliği taşıyan THY Arama Kurtarma Ekibinin lansman ve arma teslim töreninin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Şeker, resmî sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, THY bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi’nin göreve hazır hale geldiğini belirtti.

Projenin, THY bünyesinde 1.210 gönüllü çalışanın başvurusuyla başladığını aktaran Şeker, teorik ve uygulamalı saha eğitimleri ile zorlu tatbikatların yanı sıra AFAD akreditasyon sınavlarının başarıyla tamamlandığını açıkladı.

72 gönüllü hazır

Şeker, farklı birimlerden 72 çalışanın tüm eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayarak göreve hazır hale geldiğini belirterek, ekibin kokpitten kabine, yer hizmetlerinden sağlık birimlerine kadar THY’nin farklı çalışma alanlarından gönüllülerden oluştuğunu ifade etti.

Ekip üyelerinin yoğun çalışma tempolarından, ailelerinden ve kişisel zamanlarından fedakarlık ederek projeye katkı sunduğunu belirten Şeker, bu duyarlılığın çalışanların azmi ve dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

Şeker’den AFAF’a ve projeye destek verenlere teşekkür

Arama Kurtarma Ekibinin lansman ve arma teslim törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül ile AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan’a teşekkür eden Şeker, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen THY çalışanları ve AFAD’a da şükranlarını iletti.

Şeker, Arama Kurtarma Ekibine başarı dileyerek, “Kendilerine ihtiyaç duyulmaması ve görevlerinin tatbikatlarla sınırlı kalması” temennisinde bulundu.