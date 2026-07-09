THY’nin toplam yolcu sayısı yılın ilk yarısında 44,5 milyona ulaştı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, bayrak taşıyıcının küresel operasyonlarında özellikle yurt dışı hatlarda doluluk oranlarını yukarı taşıdığını gösteriyor.

THY’nin Haziran 2026 döneminde toplam yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre %1,6 azalarak 8,1 milyon olarak gerçekleşti.

Toplam arzedilen koltuk kilometre (AKK) %1,2’lik bir düşüşle 23,4 milyara gerilerken, yolcu doluluk oranı ise 2,3 puanlık bir artışla %84,5 seviyesine ulaştı.

Yurt dışı uçuşları özelinde incelendiğinde, havayolunun yurt dışı yolcu sayısı %1,5 artışla 5,2 milyona yükseldi. Yurt dışı hatlardaki yolcu doluluk oranı ise 2,6 puanlık bir ivmeyle %84,2 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde yurt içi yolcu sayısı %6,9 azalarak 2,9 milyona gerilese de, iç hat doluluk oranı %88,2 ile yüksek seyrini korudu.

Bölgesel bazda Haziran ayının en dikkat çekici büyümesi Uzak Doğu pazarında yaşandı. Uzak Doğu hatlarında arzedilen koltuk kilometre %13,3, yolcu sayısı ise %10,1 oranında artış gösterdi. Orta Doğu pazarında ise AKK %33,4, yolcu sayısı ise %13,5 oranında gerileme kaydetti.

6 aylık dönemde yolcu sayısı yüzde 5,5 arttı

2026 yılının ilk altı aylık (Ocak – Haziran) kümülatif verilerine bakıldığında, THY’nin toplam yolcu sayısı %5,5 artarak 44,5 milyona ulaştı. Toplam kapasite (AKK) %5,1 artışla 135,5 milyar kilometreye ulaşırken, ilk yarıyıl genelindeki yolcu doluluk oranı 2,3 puan artışla %83,7 oldu.

Yılın ilk yarısında yurt dışı hatlardan taşınan yolcu sayısı %6,6’lık artışla 29,4 milyon olurken, yurt içi yolcu sayısı %3,6 büyüyerek 15,1 milyon olarak gerçekleşti.

THY filosu 552 uçağa ulaştı

THY’nin uçulan nokta sayısı Haziran 2026 itibarıyla 358’e yükselirken, aktif filo büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %13,8 artarak 552 uçağa ulaştı.

Lojistik operasyonlarında da çift haneli büyüme rakamları dikkat çekti. Haziran ayında taşınan kargo ve posta hacmi %11,6 artışla 201,5 bin tona ulaşırken, ilk altı aylık dönemdeki toplam kargo tonajı %13,3 artarak 1 milyon 157 bin ton olarak gerçekleşti.