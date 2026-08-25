THY’nin yapay zekâ asistanı TK Asistan, 2 milyon konuşmayı aştı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, TK Asistan’ın kullanımına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Olmuştur, altı kıtaya uçuş gerçekleştiren THY’nin farklı coğrafyalardaki yolcularına TK Asistan aracılığıyla anlık destek sağladığını belirterek, sistemin yılbaşından bu yana 2 milyonun üzerinde konuşmaya ulaştığını açıkladı.

TK Asistan üzerinden yolcular; uçuş arama, uçuş durumunu takip etme, bagaj hakkı sorgulama ve biniş kartı oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Sistem ayrıca uygun koşullarda bilet değişikliği ve iadesi, Business kabine yükseltme işlemlerinde yardımcı olurken, Turkish Holidays kapsamında uçuş ve otel seçeneklerine de erişim sağlıyor.

100’den fazla dilde hizmet veren TK Asistan, THY’nin yolcu deneyiminde dijitalleşme ve yapay zekâ kullanımını artırmaya yönelik uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.