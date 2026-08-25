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THY’nin yapay zekâ asistanı TK Asistan, 2 milyon konuşmayı aştı

Türk Hava Yolları’nın yapay zekâ destekli dijital seyahat asistanı TK Asistan, yılbaşından bu yana 2 milyondan fazla konuşmayı tamamladı. Sistem, yolculara 100’den fazla dilde hizmet veriyor.

Haber Merkezi
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THY’nin yapay zekâ asistanı TK Asistan, 2 milyon konuşmayı aştı
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THY’nin yapay zekâ asistanı TK Asistan, 2 milyon konuşmayı aştı - Resim : 1THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, TK Asistan’ın kullanımına ilişkin güncel verileri paylaştı.

Olmuştur, altı kıtaya uçuş gerçekleştiren THY’nin farklı coğrafyalardaki yolcularına TK Asistan aracılığıyla anlık destek sağladığını belirterek, sistemin yılbaşından bu yana 2 milyonun üzerinde konuşmaya ulaştığını açıkladı.

TK Asistan üzerinden yolcular; uçuş arama, uçuş durumunu takip etme, bagaj hakkı sorgulama ve biniş kartı oluşturma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor.

Sistem ayrıca uygun koşullarda bilet değişikliği ve iadesi, Business kabine yükseltme işlemlerinde yardımcı olurken, Turkish Holidays kapsamında uçuş ve otel seçeneklerine de erişim sağlıyor.

100’den fazla dilde hizmet veren TK Asistan, THY’nin yolcu deneyiminde dijitalleşme ve yapay zekâ kullanımını artırmaya yönelik uygulamalarından biri olarak öne çıkıyor.

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