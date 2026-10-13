THY/Şeker: Avrupa'yı küresel üretim merkezlerine bağlıyoruz

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HÜSEYİN ASLIYÜCE

THY Yönetim Kurulu Başkanı Şeker, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve European Business Summit (EBS) iş birliğiyle Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen II. EU-Türkiye Business Summit’e katıldı.

Avrupa ve Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Şeker, zirvede THY’nin küresel vizyonu ve uluslararası ticarete sağladığı katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin yaşandığı dönemde sürdürülebilir büyüme, dirençli tedarik zincirleri ve kalıcı ekonomik istikrar için güçlü bağlantıların önemine dikkati çeken Şeker, THY’nin küresel erişimini stratejik bir değer olarak gördüklerini ifade etti.

Prof. Dr. Şeker, THY’nin 133 ülke ve 358 destinasyona ulaşan uçuş ağıyla Avrupa’yı küresel üretim merkezlerine bağladığını, Turkish Cargo’nun 376 noktaya ulaşan operasyonunun da bölge ekonomisine, turizmine ve ticaretine katkı sağladığını kaydetti.

Belçika iş dünyasıyla işbirliği fırsatları değerlendirildi

Zirve kapsamında Belçika iş dünyasının önde gelen kurumlarının temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdiklerini aktaran Şeker, lojistikten sürdürülebilir enerjiye, finansmandan akıllı teknolojilere uzanan alanlarda stratejik işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.

THY’nin 1961’den bu yana Belçika’ya hizmet verdiğini belirten Şeker, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde hava ulaşımının önemine işaret etti.

Şeker, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen DEİK yönetimine ve katılımcılara teşekkür ederek, desteklerinden dolayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’a da şükranlarını sundu.

Türkiye’nin küresel bağlantı gücünü kullanarak ikili ilişkileri derinleştirmeye devam edeceklerini belirten Şeker, Avrupa ile dünya arasında güçlü işbirliği köprüleri kurmayı sürdüreceklerini ifade etti.