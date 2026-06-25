Tourism Malaysia İstanbul ile Singapur Airlines, Türkiye turizmi için anlaşma imzaladı

Hüseyin ASLIYÜCE

Tourism Malaysia Istanbul, Türk Turizm Sektörü ve Medya Etkileşim Programı'na ev sahipliği yaparak, yurt dışı tur operatörleri, seyahat acenteleri, medya temsilcileri ve Türkiye turizm sektörünün önemli paydaşlarını bir araya getirdi.

Yapılan programa Singapur Havayolları Türkiye Müdürü Melvin Tan, Malezya'nın İstanbul Başkonsolosu Amiri Batar,Tourism Malaysia İstanbul Direktör Yardımcısı Zamsil Ozir, İstanbul Sabiha Gökçen Kurumsal İletişim Müdürü Dr. Aslıhan Güven katılırken program sektörle etkileşimi güçlendirmek ve Malezya'yı Türk turistlerin tercih edilen bir tatil destinasyonu olarak tanıtmak amacıyla yeni iş birliği fırsatlarını keşfetmek için stratejik bir platform görevi görüyor.

Etkinlik ayrıca, Visit Malaysia 2026 (VM2026) kampanyasını desteklemek amacıyla Malezya'nın çeşitli turizm olanaklarını sergilemek için bir fırsat sağladı.

Programın en önemli noktalarından biri, Turizm Malezya İstanbul ile Singapore Airlines (SIA) Türkiye arasında imzalanan ve Ekim 2026'da başlayacak altı aylık ortak tanıtım kampanyasını resmileştiren Mutabakat Anlaşması (MoU) oldu. Bu iş birliği, entegre pazarlama ve tanıtım girişimlerinden yararlanarak destinasyon farkındalığını artırmayı ve Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısını yükseltmeyi amaçlıyor.

Bu ortaklık kapsamında, Malezya Turizm Bakanlığı ve Singapore Airlines, Kuala Lumpur, Penang, Langkawi ve Kota Kinabalu gibi Malezya'nın önemli turistik destinasyonlarını birlikte tanıtacak ve Türk turistler için bağlantı ve seyahat erişilebilirliğini artıracak. Kampanyanın, pazarda daha fazla ilgi uyandırması ve Türkiye'den Malezya'ya daha fazla seyahati teşvik etmesi bekleniyor.

Türkiye Malezya için önemli bir kaynak

Programla konuşma yapan Tourism Malaysia İstanbul Direktörü Norlizah Jahaya şunları söyledi:

"Türkiye, Malezya için önemli bir kaynak pazar olmaya devam ediyor ve daha fazla büyüme potansiyeli taşıyor. Singapore Airlines ile yaptığımız bu iş birliği, Visit Malaysia 2026'yı desteklemek amacıyla Türk gezginler arasında Malezya'nın bilinirliğini artırma ve görünürlüğünü güçlendirme çabalarımızı yansıtıyor. Bu ortaklık sayesinde, Türkiye'den daha fazla ziyaretçinin Malezya'nın canlı şehirlerini, zengin kültürel mirasını, el değmemiş plajlarını, çeşitli mutfak lezzetlerini ve eşsiz doğal güzelliklerini deneyimlemesini dört gözle bekliyoruz."

Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Melvin Tan şunları söyledi:

"Singapur Havayolları'nın Tourism Malaysia ile olan ortaklığı, Malezya'nın turizm büyümesine, özellikle de Türkiye pazarına olan güçlü bağlılığımızı güçlendiriyor. Bu MoU aracılığıyla, Türkiye pazarındaki çabalarımızı, Malezya'nın zengin mirasını, sıcak misafirperverliğini ve çarpıcı doğal güzelliğini sergileyen hedefli kampanyalar ve tanıtım girişimleriyle uyumlu hale getireceğiz."

Turizm Malaysia İstanbul Tanıtım Müdürü Çağrı Sağlık ise, ”Türkiye, Malezya için gelişmekte olan bir kaynak pazar olarak güçlü büyümesini sürdürüyor. Ocak-Mayıs 2026 döneminde Malezya, Türkiye'den 25.335 ziyaretçi ağırladı; bu da 2025 yılının aynı dönemine kıyasla %65,8'lik önemli bir artışı temsil ediyor. Bu cesaret verici büyüme, devam eden tanıtım çalışmalarının etkinliğini ve Türk gezginler arasında Malezya'nın artan çekiciliğini vurguluyor." ifadelerini kullandı

50 bin Türk turist hedefleniyor

Bu olumlu ivmeyi temel alan Malezya Turizm Bakanlığı, Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısının yıl boyunca artmaya devam edeceğine ve toplam ziyaretçi sayısının 2026 yılının sonuna kadar 50.000'e ulaşacağına dair iyimserliğini koruyor. Singapore Airlines ile yapılan ortaklık, Turizm Malezya'nın yüksek potansiyelli kaynak pazarlarında pazar penetrasyonunu güçlendirme, uluslararası bağlantıyı genişletme ve Visit Malaysia 2026 hedeflerini desteklemek amacıyla nitelikli ziyaretçi sayısını artırma yönündeki daha geniş stratejisinin bir parçasıdır.

Ayrıca Singapur Havayolları Pazarlama ve Hizmet Yönetimi Müdürü Derya Pekruh Gerçeker, toplantıda Singapur Hava Yolları'nın Malezya seferleri konusunda sunum yaptı.