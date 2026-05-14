Trump duyurdu: Çin, Boeing'den 200 uçak satın alacak

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Milyarlarca dolarlık anlaşma, Çin'in yaklaşık son on yılda ilk kez ABD yapımı ticari jet satın alması anlamına geliyor.

Trump, söz konusu açıklamayı Perşembe günü Fox News'e verdiği röportajda yaptı.

Boeing açısından anlaşma, Çinli havayolu şirketleriyle yıllardır devam eden müzakerelerin sonuçlanmasını sağlarken, şirketin dünyanın ikinci büyük havacılık pazarında uzun süredir devam eden sipariş durgunluğunu da sonlandırıyor.

Çin'e satışların yeniden başlaması, Trump'ın heyetinde yer alan Boeing CEO'su Kelly Ortberg liderliğinde yürütülen kurumsal dönüşüm sürecinde şirketin mali yapısını güçlendirmesine katkı sağlayacak.

Anlaşma ayrıca, yeni yolcu uçaklarına yönelik küresel talebin üreticilerin kapasitesini aştığı bir dönemde Çinli havayolu şirketlerinin ABD yapımı uçaklara erişimini güvence altına alacak.