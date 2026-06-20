Trump Katar’ın hediye ettiği “Air Force One” uçağını teslim aldı

Katar Emirliklik filosunda yer alan Boeing 747-8 tipi uçak, geçen yıl ABD’ye hediye edilmişti. Yaklaşık değeri 500 milyon dolar olan uçak, özel modifikasyondan geçirildi. Yapılacak test uçuşlarının ardından Trump uçağı kullanmaya başlayacak.

Uçak için yapılan işlemler zamanında tamamlanırsa ABD Başkanı Trump, ilk uçuşunu Türkiye’de 7-8 Temmuz’da Ankara’da yapılacak NATO zirvesine bu uçakla katılacak.

Trump yaptığı açıklamada, “Bu uçak daha önce görülmemiş bir lüks seviyesinde uçan Beyaz Saray’a dönüştürüldü.” dedi.

Tüm sistemleri yenilendi

ABD Hava Kuvvetleri, uçakta güvenlik, görev iletişimi, lojistik destek ve ileri teknoloji sistemlerine yönelik kapsamlı iyileştirmeler yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, daha önce başka bir kullanıcıya ait olan uçaktan kaynaklanabilecek olası tehditlerin de “etkisiz hale getirildiğini” belirtti.

İç tasarımda sınırlı değişiklikler yapılırken, dış yüzey kırmızı, beyaz, mavi ve altın renkleriyle yeniden boyandı.

Geçici olarak kullanılacak

Katar kraliyet ailesi tarafından Mayıs 2025’te ABD Savunma Bakanlığı’na bağışlanan uçak, başkanlık filosunda geçici olarak kullanılacak.

Air Force One filosunda 1990’dan bu yana hizmet veren iki Boeing 747-200B bulunuyordu. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung’un paylaşımına göre eski uçaklardan biri hizmetten çıkarıldı.

Yeni Boeing 747-8’in, Boeing’in üretiminde gecikmeler yaşanan yeni nesil VC-25B başkanlık uçakları teslim edilene kadar görev yapması planlanıyor.