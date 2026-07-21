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Trump'tan ABD'li hava yolu şirketlerine Lübnan'a direkt uçuş talimatı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine izin verilmesi için talimat verdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump'tan ABD'li hava yolu şirketlerine Lübnan'a direkt uçuş talimatı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.

ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine izin verilmesi talimatı verdiğini aktaran Trump, "Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar." ifadesini kullandı.

Trump, Avn ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmişti.