Trump'tan ABD'li hava yolu şirketlerine Lübnan'a direkt uçuş talimatı
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine izin verilmesi için talimat verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile görüşmesinin ardından iki ülke arasındaki uçuşlara ilişkin açıklamada bulundu.
ABD'li hava yolu şirketlerinin Lübnan'a direkt uçuşlar düzenlemesine izin verilmesi talimatı verdiğini aktaran Trump, "Umarım diğer ülkeler de aynısını yapar." ifadesini kullandı.
Trump, Avn ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya gelmişti.