Türk hacı adayları "Mekke Yolu Projesi" ile Mekke ve Medine havalimanlarında beklemeyecek

Hüseyin ASLIYÜCE

Suudi Arabistan, 2022 yılında başlattığı kolaylık Pakistan, Malezya, Endonezya, Fas, Bangladeş'ten gelen hacı adaylarının işlemlerini kapsıyordu.

Suudi Arabistan 'Mekke Yolu Projesi'ne 2023 yılında Türkiye’yi de dahil etti.

2026 yılı hac organizasyonu ve 'Mekke Yolu Projesi' kapsamında Mekke ve Medine Havalimanlarındaki pasaport ve parmak izi kontrolleri, Suudi yetkililer tarafından İstanbul Havalimanı'nda gidiş katı F kapıları bölümünde kurulan özel alanda yapılıyor.

İşlemlerin ardından hacı adayları indikleri havalimanında herhangi bir kontrolden geçmeden kalacakları otellerine gidecek.

“Çok büyük kolaylık olduğunu düşünüyorum”

Hacı adaylarından Seyit Ahmet Aydoğdu uygulamayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Bursa Mudanya’dan geliyorum. Nasipse Hac yolcusuyuz. Ben kutsal topraklara ilk kez gidiyorum. Ama bu uygulama beni çok şaşırttı. Çok büyük kolaylık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Medine’ye vardığımızda oradaki süreç kimbilir kaç saat sürerdi... Ne kadar zorluklarla karşılaşırdık onu kestirmek çok zor. Şu ana kadar geldiğimiz noktada çok güzel bir uygulama olmuş. Ben 16 yıldır bu anı bekliyorum. Nasip bu seneymiş, mübarek topraklara buradan yol alacağız."