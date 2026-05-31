  Türk hacıların yurda dönüşü başladı
Türk hacıların yurda dönüşü başladı

Kutsal topraklarda Hac ibadetini tamamlayan vatandaşların yurda dönüşleri başladı. Suudi Arabistan'da Hac vazifesini yerine getiren yaklaşık 85 bine yakın hacıdan bazıları uçaklarla Türkiye'ye gelmeye başladı.

Türk hacıların yurda dönüşü başladı
Hüseyin ASLIYÜCE

Hac ibadetini yerine getiren Türk vatandaşlarının yurda dönüşleri başladı.

Uçuşların başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Katı'nda yakınlarını karşılamaya gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İGA güvenlik ekipleri, yolcuların terminalde rahat hareket edebilmesi için gerekli önlemleri aldı. Kutsal topraklardan dönen hacıların yanlarında zemzem suyu, hurma ve çeşitli hediyelik eşyalar getirdiği görüldü.

Türk hacıların dönüşlerinin önümüzdeki günlerde de devam etmesi beklenirken, bazı hacıların İstanbul üzerinden aktarmalı olarak Konya, Kayseri, Ankara, Erzurum ve Malatya'ya iç hat transit uçuşlarıyla seyahat ettiği gözlendi.

