Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk HÜRJET’i 30 Ağustos’ta uçtu: Test uçuşu 18 dakika sürdü

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Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Kuvvetleri’nin 16 adet uçak siparişi bulunuyor. Bu uçaklardan 4’ü Blok 0, 12’si de Blok 1 olarak imal edilecek. Mevcut iki prototip ile birlikte ilk 4 uçak (bunlar Türk Hava Kuvvetleri prototibi) yıl sonuna kadar uçuşlarını yapacak.

2017 yılında start alan HÜRJET programı, 25 Nisan 2023’te gerçekleştirilen ilk uçuşla birlikte kritik bir eşiği geride bıraktı.

Üretilen iki prototiple sürdürülen uçuş test faaliyetleri kapsamında HÜRJET, ses üstü hızlara ulaşarak süpersonik uçuş kabiliyetini de kanıtladı ve gerek yurt içinde gerek uluslararası platformlarda büyük ilgi gördü.

Elde edilen bu başarıların ardından seri üretim sürecine yönelik çalışmalar hız kazandı. Sözleşme kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk HÜRJET’in son montaj hattı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından yer ve taksi testleri başarıyla icra edildi.

Tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından uçuş kararı alındı ve ilk prototipin de eşlik ettiği uçuşta HÜRJET, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı.

Görgün’den ilk uçuş paylaşımı

Uçuşun ardından Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün bir paylaşım yaptı:

“HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk.

Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün millî havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek.

Bu gururda emeği bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yâd ediyorum."

İlk aşamada 6 adet HÜRJET üretilecek

Uçuş ve geliştirme testlerinde kullanılan prototiplere ek olarak, program kapsamında HÜRJET’in üretim ve test faaliyetleri planlandığı şekilde devam ediyor.

HÜRJET, Türk mühendisliğinin, teknisyenlik birikiminin ve savunma sanayiindeki yetkinliğin somut bir göstergesi olarak modern tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkmaya devam ediyor.

Program kapsamındaki üretim faaliyetleri, ülkemizin havacılıkta bağımsızlık, süreklilik ve küresel rekabet hedeflerine önemli katkı sunuyor.

Program kapsamında iki prototip uçakla test ve doğrulama faaliyetleri sürerken, teslimat konfigürasyonundaki HÜRJET’ler için üretim ve montaj çalışmaları eş zamanlı olarak devam ediyor.

2023’te ilk uçuşunu yaptı

HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023’te yaptı. TUSAŞ tesislerinden (Ankara/Mürted) havalanan ilk prototip 26 dakika havada kaldı, 14.000 ft irtifaya ve 250 knot hıza ulaştı.

Halen TUSAŞ seri üretim hattında şu anda 12 uçak daha üretiliyor. Uzun vadede farklı konfigürasyonlarla (eğitim, hafif taarruz, Türk Yıldızları vb.) toplam 100’e kadar çıkılması planlanıyor. İlk etapta uçaklar, uzun yıllardır kullanılan T-38M’lerin yerini alacak.

HÜRJET’in deniz modeli için de çalışmalar yapılıyor. Hedef, HÜRJET’in MUGEM’den uçabilecek özelliklere sahip olması.