Türk Hava Yolları, “İhracatın Şampiyonları” ödülünü aldı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları" ödülüne Türk Hava Yolları (THY) layık görüldü.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’nin ihracat başarısına sunduğumuz katkının bir kez daha takdir görmesi tüm Türk Hava Yolları ailesi için büyük bir gurur kaynağı oldu.Türk Hava Yolları olarak yaşanan küresel zorluklara ve öngörülemez ekonomik gelişmelere rağmen 2025 yılında kaydettiğimiz finansal başarıyla, ülkemizin hizmet ihracatındaki lider konumunu koruyarak, Türkiye ekonomisine katma değer üretmeye ve ihracatını geliştirmeye devam ettik. 2025 yılında toplam 24,1 milyar dolar gelir elde ederken, ülkemize en çok döviz girdisi sağlayan şirket olduk.

Bu anlamlı törende, iştiraklerimiz SunExpress ve AJet’in de hizmet ihracatı kategorisinde Türkiye’nin ilk 10 Şampiyonu arasında yer alması, ülkemizin havacılık sektörü adına gurur verici bir başarı oldu. İştiraklerimizle birlikte elde ettiğimiz bu başarı, ülkemizin hizmet ihracatına sunduğumuz katkının bir göstergesidir.

Türkiye’nin 2028 yılı için belirlediği 375 milyar dolarlık mal ve 200 milyar dolarlık hizmet ihracatı hedeflerine ulaşma yolculuğunda üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmayı sürdürecek, bayrak taşıyıcı markamızın küresel gücünü ülkemize katkı sağlayacak şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz."