Türk Hava Yolları, Liverpool'un ana sponsoru oldu

Hüseyin ASLIYÜCE



THY, 1 Haziran 2027’den itibaren Liverpool FC’nin ana partneri olacak ve 2027/28 sezonundan itibaren takım formalarının ön yüzünde yer alacak.

THY İletişim Başkanlığı, anlaşmanın Liverpool FC’nin ticari tarihinde yeni bir dönemi başlatacağını ve kulübün ana partnerinde 17 yıl sonra gerçekleşen ilk değişiklik olduğunu açıkladı.



Anlaşma ile Haziran 2027 itibarıyla başlayacak iş birliği, küresel erişime sahip ve dünyanın dört bir yanındaki insanları buluşturma vizyonunu paylaşan iki markayı bir araya getirecek.

Taraftar kitlesi tüm kıtalara yayılan Liverpool FC ile İstanbul merkezli geniş uçuş ağı sayesinde dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olan Türk Hava Yolları, insanları, kültürleri ve destinasyonları birbirine bağlayacak.



Bu yeni iş birliği, Liverpool FC formasının tarihinde de önemli bir dönüm noktası olacak. Dünya sporunun en ikonik alanlarından biri olarak kabul edilen formanın ön yüzü, kulüp tarihinde uzun soluklu ve anlamlı iş birlikleriyle özdeşleşen özel bir konuma sahip.



Türk Hava Yolları, Liverpool FC’nin saha içinde ve dışında yeni bir döneme adım atacağı 2027/28 sezonundan itibaren bu tarihin bir parçası olacak.



Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, iş birliğine ilişkin şunları söyledi:

“Liverpool Futbol Kulübü, köklü mirası ve dünyanın dört bir yanına yayılan güçlü taraftar topluluğuyla dünyanın en tanınmış ve saygın futbol kulüplerinden biri. Türk Hava Yolları’nın Kulübün Ana Partneri olacak olmasından ve markamızın dünya sporunun en ikonik formalarından birinde yer alacak olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz.

Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak insanları, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamak, kimliğimizin temelinde yer alıyor. Bu iş birliği; küresel erişimleri, mükemmeliyet anlayışları ve dünyanın dört bir yanında milyonlarca insana ilham verme güçleriyle öne çıkan iki global markayı bir araya getiriyor.

Anlaşma aynı zamanda Türk Hava Yolları’nın dünya sporuna uzun yıllardır verdiği desteğin yeni ve önemli bir aşamasını temsil ediyor. Sporun sınırları aşan ve toplulukları bir araya getiren eşsiz gücüne inanıyoruz. Bu yeni dönemde Liverpool FC ve dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarıyla birlikte ilerlemeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur

Liverpool FC Ticari İşler Direktörü Ben Latty ise şöyle konuştu:

“Bu anlaşma Liverpool FC için önemli bir kilometre taşı ve Haziran 2027’den itibaren Türk Hava Yolları’nı Ana Partnerimiz olarak aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Liverpool formasının ön yüzü, kulübümüzün tarihinde özel bir yere sahip.

Türk Hava Yolları, geniş uluslararası uçuş ağına sahip, dünya çapında tanınan bir kuruluş. 2005 yılına uzanan özel anılarımızın oluşturduğu güçlü temeller üzerinde, iş birliğimizi başlatmayı ve uzun soluklu, güçlü bir ilişki inşa etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.

Bu duyuru aynı zamanda Standard Chartered’ın son 17 yılda Liverpool FC’ye sağladığı olağanüstü katkıyı takdir etmek için de bir fırsat. Kulüp tarihimizin çok özel bir dönemindeki yolculuğumuzun önemli bir parçası oldular.

Standard Chartered’ın 2027’den itibaren Global Partner olarak Liverpool FC ailesinin bir parçası olmaya devam edecek olmasından memnuniyet duyuyoruz.

Geçiş sürecine hazırlanırken yeni sezonu heyecanla bekliyor, Haziran 2027’den itibaren Türk Hava Yolları’nı Ana Partnerimiz olarak karşılamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”



Türk Hava Yolları, sporun birleştirici gücüne verdiği destek doğrultusunda Liverpool FC ile hayata geçireceği bu yeni iş birliğiyle global marka yolculuğunu güçlendirmeye devam ediyor.