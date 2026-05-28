Türk Hava Yolları/Murat Şeker: THY ve AJET 31 Mayıs’ta rekora uçacak

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker ile Genel Müdür Ahmet Olmuştur, bayramın ikinci gününde İGA İstanbul Havalimanı’nda görev yapan ekiplerle bir araya gelerek bayramlaştı.

Ziyarete ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Şeker, THY ve AJet ile birlikte 22-31 Mayıs tarihleri arasında 9 günlük tatil döneminde dış hatlarda 326’sı ek sefer olmak üzere 10 bin 34, iç hatlarda ise 499’u ilave olmak üzere 6 bin 510, toplamda ise 16 bin 544 sefer planlandığını açıkladı.

Bu uçuşlarla toplamda 2 milyon 700 bin yolcu taşımayı hedeflediklerini kaydeden Şeker, tatilin son günü olan 31 Mayıs Pazar günü ise THY ve Ajet’in toplamda bin 867 planlı sefer gerçekleştireceğini söyledi.

Operasyon tarihinin en yoğun günü

Şeker, aynı gün toplamda 305 binden fazla rezervasyonlu yolcu sayısıyla operasyon tarihinin en yoğun gününün yaşanacağını ve en yüksek rezervasyonlu yolcu sayısına ulaşarak rekor kırılacağını belirtti. Ayrıca Şeker, “Bu bayramın birlik ve dayanışma ruhunu dünyanın dört bir yanına taşıyan tüm çalışma arkadaşlarımızın ve kıymetli yolcularımızın Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.