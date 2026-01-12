Türk Hava Yolları’nda yolcu memnuniyeti yükselişte

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla müşteri memnuniyetine ilişkin güncel araştırma sonuçlarını açıkladı.

Paylaşılan veriler, THY’nin hizmet kalitesine yönelik yürüttüğü çalışmaların yolcular nezdinde karşılık bulduğunu gösterirken, yolcu memnuniyetinde önceki döneme kıyasla dikkat çekici bir artış yaşandığını ortaya koydu. Açıklama, şirketin seyahat deneyimini geliştirmeye yönelik adımlarının olumlu sonuç verdiğine işaret etti.

Yapılan araştırmalara göre şirketin net tavsiye skoru, 2024 yılı verilerine kıyasla 10 puanlık bir artış göstererek 51 puana çıktı. Yolcuların markayı çevrelerine önerme derecesini temsil eden bu yükseliş, sunulan hizmetlerin tüketici nezdindeki karşılığını gözler önüne serdi.

Memnuniyet oranının yüzde 91 seviyesine ulaştı

Uçuş deneyiminin en önemli parçalarından biri olan kabin hizmetleri de yolculardan tam not aldı. Genel Müdür Ekşi, kabin ekibinden duyulan genel memnuniyet oranının yüzde 91 seviyesine ulaştığını kaydetti.

Ekşi açıklamasında, "Kalite, konfor ve emniyet ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer vererek THY'nin hizmet standartlarındaki kararlılığını vurguladı.