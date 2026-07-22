Turkish Airlines Holidays’den Miles&Smiles üyelerine 2 kat statü mili fırsatı

Hüseyin ASLIYÜCE

Turkish Airlines Holidays www.turkishairlinesholidays.com üzerinden yaptığı kampanya kapsamında yapılacak rezervasyonlarla, 31 Aralık 2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek seyahatlerde geçerli olmak üzere misafirler, hem tatil planlarını avantajlı koşullarla oluşturabilecek hem de Miles&Smiles üyelik statülerini daha hızlı yükseltme fırsatı elde edecek.



Turkish Airlines Holidays, kampanya kapsamında statü mili avantajının yanı sıra misafirlerine çeşitli ayrıcalıklar da sunuyor.

Rezervasyonlar, seyahat tarihine 30 gün kalaya kadar ücretsiz iptal veya değişiklik hakkıyla esnek şekilde planlanabiliyor. Ayrıca yurt içi otel ve tatil paketi (uçak + otel) rezervasyonlarında 6 taksit imkânı sağlanırken, her 10.000 TL tutarındaki harcamaya 600 Mil kazandırıyor.



Classic Plus, Elite ve Elite Plus üyeleri ise yalnızca otel ve tatil paketi (uçak + otel) rezervasyonlarında geçerli olmak üzere %5 indirim veya her 10 bin lira harcamaya 1.000 Mil kazanımı seçeneklerinden birini tercih edebiliyor.