Turkish Cargo, Alman Lödige Industries ile teknoloji ortağı oldu

NİL DEFNE KILIÇ

Yatırımla birlikte yıllık elleçleme kapasitesi 2,0 milyon tondan 4,5 milyon tona çıkarak iki katından fazlasına ulaşacak ve böylece Turkish Cargo, müşterilerine hızlı, verimli ve yüksek kaliteli kargo elleçleme hizmeti sunarken artan küresel talebi de karşılayabilecek.

Mevcut terminali halihazırda tam otomatik kargo elleçleme sistemleriyle donatmış olan Lödige Industries, bu büyük proje için bir kez daha teknoloji ortağı olarak seçildi.

Yeni nesil kargo tesisi

SMARTIST 2.0, toplam 370 bin metrekarelik kapalı alana yayılan ve dünyanın en büyük kargo tesislerinden biri olan bu yapının evrimindeki bir sonraki önemli adımı temsil ediyor. Maksimum otomasyon için tasarlanan bu yenilikçi sistemler, ULD'lerin (Ünite Yükleme Birimleri) ve tesis içi paletlerin sorunsuz bir şekilde depolanmasını ve geri alınmasını sağlayarak, karmaşık bir lojistik sürecini yönetirken operasyonel döngü sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor.

Turkish Cargo Küresel Kargo Operasyon Başkan Yardımcısı Murat Yalçın Kırca, “SMARTIST 2.0 ile Turkish Cargo’nun hedefi, kapasite artırmanın da ötesine geçiyor. Akıllı altyapı aracılığıyla küresel hava kargo alanındaki rolümüzü güçlendirmeye devam ediyoruz. Yeni nesil kargo tesisi, operasyonel akışımızı aksatmadan artan hacimleri yönetmemize olanak tanıyarak dünya genelindeki müşterilerimiz için kesintisiz hizmet kalitesi sağlıyor. Bu yaklaşım Lödige Industries’in yük elleçleme sistemindeki uzmanlığıyla destekleniyor” açıklamasını yaptı.

Lödige Industries Havalimanı Lojistik Çözümleri Direktörü Björn Usaat yaptığı açıklamada “Turkish Cargo, bu önde gelen projeyle muhtemelen dünyanın en dinamik şekilde büyüyen havalimanındaki kargo kapasitesini daha da güçlendiriyor. Bir kez daha bizim uzmanlığımıza güvendikleri için çok gururluyuz. Bu proje, en yüksek otomasyon ve operasyonel mükemmeliyet standartlarını sağlarken Turkish Cargo’nun büyümesini destekleme konusundaki kararlılığımızı vurguluyor” ifadelerini kullandı.