  1. Ekonomim
  2. Havacılık
  3. Turkish Cargo’ya Chicago O’Hare Havalimanı’ndan ödül
Takip Et

Turkish Cargo’ya Chicago O’Hare Havalimanı’ndan ödül

Dünyanın en hızlı büyüyen milli hava kargo markası Turkish Cargo, Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen 2025 Fly Quiet Tanıma Ödülleri kapsamında ‘Kargo Taşıyıcısı Ödülü’nü aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Turkish Cargo’ya Chicago O’Hare Havalimanı’ndan ödül
Takip Et

Hüseyin ASLIYÜCE

Turkish Cargo, 130’dan fazla ülkeye hava kargo hizmeti sunuyor.Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, O’Hare Gürültü Uyumluluk Komisyonu tarafından verilen ödülün, sürdürülebilir operasyonlar, çevresel hassasiyet ve operasyonel disipline yönelik güçlü bağlılığın bir göstergesi olduğu bildirildi.

Turkish Cargo’ya Chicago O’Hare Havalimanı’ndan ödül - Resim : 1

Yapılan duyuruda dünyanın en yoğun havalimanlarından Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonların, çevreye duyarlılık ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. Turkish Cargo’nun küresel ağ genelinde benzer standartlarla faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği vurgulandı.

Turkish Cargo’ya Chicago O’Hare Havalimanı’ndan ödül - Resim : 2

Borsa İstanbul'da yabancılar nisanda alım tarafında kaldıBorsa İstanbul'da yabancılar nisanda alım tarafında kaldıBorsa Haberleri