Turkish Cargo’ya Chicago O’Hare Havalimanı’ndan ödül

Hüseyin ASLIYÜCE

Turkish Cargo, 130’dan fazla ülkeye hava kargo hizmeti sunuyor.Şirketin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, O’Hare Gürültü Uyumluluk Komisyonu tarafından verilen ödülün, sürdürülebilir operasyonlar, çevresel hassasiyet ve operasyonel disipline yönelik güçlü bağlılığın bir göstergesi olduğu bildirildi.

Yapılan duyuruda dünyanın en yoğun havalimanlarından Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonların, çevreye duyarlılık ve toplumsal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi. Turkish Cargo’nun küresel ağ genelinde benzer standartlarla faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiği vurgulandı.