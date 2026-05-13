Türkiye ile Kanada arasındaki haftalık 12 olan uçuş sayısı 21’e yükseltildi

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul’da, geçen hafta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile Kanada Küresel İşler Bakanlığı (Global Affairs Canada) ve Kanada Ulaştırma Bakanlığı (Transport Canada) yetkilileri arasında gerçekleştirilen müzakereler sonucunda, Türkiye ile Kanada arasındaki hava ulaşım ilişkilerini düzenleyen yeni bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalandı.

Düzenleme kapsamında, iki ülke arasında haftalık 12 olan yolcu seferi gerçekleştirme hakkı haftalık 21 frekansa yükseltildi. Ayrıca, haftalık 7 frekans olarak belirlenmiş olan kargo seferi gerçekleştirme hakkı, 5. trafik hakkı da dahil olmak üzere sınırsız hale getirildi.

Yeni düzenleme ile uçuş yapılabilecek noktalara ve kod paylaşımı uygulamalarına yönelik mevcut kısıtlamalar da kaldırıldu. Bu çerçevede, iki ülke taşıyıcılarına daha esnek ve gelişime açık bir operasyonel çerçeve sağlandı.

SHGM’den yapılan açıklamada, “Kanada, güçlü ve yoğun hava ulaşım ağımız bakımından Türk taşıyıcıları için büyük önem arz etmekte olup, elde edilen frekans artışları Türkiye-Kanada hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanım teşkil etmektedir. Taraflar, önümüzdeki dönemde yeniden bir araya gelinmesi hususunda da mutabık kalmış olup, iki ülke arasındaki sivil havacılık iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir” denildi.