Türkiye-İngiltere hattında 5 milyon yolcu

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN - İNGİLTERE

Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki hava ulaşımı, 2026 yaz tarifesiyle birlikte rekor bir kapasiteye ulaştı. Türk Hava Yolları, 18 Mart’ta İstanbul Havalimanı ile Londra Stansted Havalimanı arasında tarifeli seferlere başladı. Haftada 14 frekans planlanan yeni hat, THY’nin Heathrow ve Gatwick’in ardından Londra’da hizmet verdiği üçüncü havalimanı oldu. Yeni hatla birlikte THY’nin Birleşik Krallık’taki nokta sayısı 6’ya yükseldi. Şirket; Londra (Heathrow, Gatwick, Stansted), Birmingham, Manchester ve Edinburgh hatlarıyla İngiltere’ye haftada toplam 149 sefer gerçekleştiriyor. THY, 2026 yaz tarifesinde Londra’ya tek başına haftada 87 sefer düzenleyerek bu hattı, ağındaki en yoğun varış noktası konumuna taşıdı.

Pegasus, Gatwick hattını açıyor

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Londra Gatwick Havalimanı arasındaki yeni hattını 15 Haziran 2026’da devreye alacağını duyurdu. Pegasus, ayrıca 2 Nisan itibarıyla Çukurova Havalimanı ile Londra Stansted arasında haftada 2 frekans olarak yeni bir hat başlattı. Şirket, Londra’ya İstanbul, İzmir, Antalya, Dalaman ve Ankara üzerinden seferler düzenliyor.

AJet, Londra’yı öne çıkardı

AJet, 29-30 Nisan 2026 tarihlerinde 50 bin koltukla sınırlı yurt dışı bilet kampanyası başlatmıştı. İndirimli biletler, 4 Mayıs - 30 Haziran 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek. SunExpress, 2025’te Türkiye ile Birleşik Krallık ve İrlanda arasında 1,6 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Şirket, Manchester ve Londra Gatwick başta olmak üzere İngiltere’nin çeşitli noktalarından İzmir, Antalya ve Dalaman’a yaz sezonu seferleri düzenliyor.

British Airways, easyJet ve Jet2 kapasite artırdı

İngiliz taşıyıcılar da 2026 yaz tarifesinde Türkiye’ye yönelik koltuk arzını genişletti. British Airways, 31 Mart 2026 itibarıyla Londra Heathrow-Dalaman hattını programa ekledi. Bayrak taşıyıcı, Heathrow’dan ayrıca İstanbul ve Bodrum’a sefer düzenliyor.

EasyJet, 2026 ilkbaharında Newcastle Havalimanı’nda yeni bir üs açtı. Bu çerçevede şirket, 29 Mart 2026’da Newcastle-Antalya, 31 Mart 2026’da ise Newcastle-Dalaman seferlerini başlattı. EasyJet, ayrıca Londra Gatwick, Londra Luton, Manchester, Bristol, Edinburgh ve Liverpool gibi noktalardan Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir’e tarifeli yaz seferleri icra ediyor.

Tatil amaçlı yolculara odaklanan Jet2, 2026 yaz programını şirket tarihinin en büyüğü olarak duyurdu. Jet2’nin 12 İngiliz havalimanından düzenlediği uçuş ağı; Antalya, Bodrum, Dalaman ve İzmir olmak üzere dört Türk destinasyonunu kapsıyor.