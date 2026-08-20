Türkiye’de pilotların uçuş kayıt defterinde dijital dönem başlıyor

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Hüseyin ASLIYÜCE

SHGM tarafından sistemleri üzerinden yürütülen dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında, pilot lisanslarının dijital ortama taşınmasının ardından bu kez pilotların uçuş kayıt defterlerinin (logbook) dijitalleştirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yeni sistemle pilotlara ait uçuş kayıtlarının daha güvenli, hızlı, şeffaf ve izlenebilir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.

Uçuş kayıtları anlık olarak takip edilebilecek

Hayata geçirilmesi planlanan dijital pilot uçuş kayıt defteri sistemi kapsamında, hava taşıma işletmeciliği faaliyetinde bulunan işletmeler ile SHGM arasında web servis entegrasyonu kurulacak.

Bu entegrasyon sayesinde pilotlara ait uçuş kayıtlarının işletmeler ve ilgili otorite tarafından eş zamanlı olarak takip edilebilmesi amaçlanıyor.

Sistemin devreye alınmasıyla birlikte manuel veri girişinden kaynaklanan iş yükünün önemli ölçüde azaltılması, uçuş kayıtlarının doğruluğunun artırılması ve kayıtların daha güvenli şekilde muhafaza edilmesi hedefleniyor.

Dijital ortamda oluşturulacak veri akışı sayesinde uçuş kayıtlarının takibi ve kontrolünün daha etkin hale getirilmesi, ilgili süreçlerde yaşanabilecek veri kayıplarının önüne geçilmesi planlanıyor.

Operasyonel süreçler daha etkin yönetilecek

Dijital pilot uçuş kayıt defteriyle verilerin anlık olarak görüntülenebilmesi ve kayıt süreçlerinde kesintisiz veri akışının sağlanması hedefleniyor.

Sistemin, pilotların uçuş geçmişlerinin daha düzenli ve erişilebilir şekilde tutulmasına imkan sağlamasının yanı sıra işletmelerin ve otoritelerin operasyonel süreçleri daha etkin yönetmesine katkı sunması bekleniyor.

Mevcut manuel uygulamalarda karşılaşılabilen eksik, kayıp veya tahrip edilmiş uçuş kayıtlarının başvuru ve değerlendirme süreçlerinde oluşturduğu sorunların da dijital sistem sayesinde azaltılması amaçlanıyor.

Böylece pilotların uçuş kayıtlarına ilişkin işlemlerinin daha hızlı yürütülmesi, kayıtların doğrulanmasının kolaylaştırılması ve denetim süreçlerinin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlk aşamada kullanım isteğe bağlı olacak

Yeni dijital sistem ilk aşamada pilotların isteğe bağlı kullanımına sunulacak.

Bu kapsamda pilotlar, mevcut manuel uçuş kayıt defteri uygulamasını kullanmaya devam edebilecek. Pilotlar aynı zamanda tercih etmeleri halinde dijital pilot uçuş kayıt defteri sistemini de kullanabilecek.

İlk uygulama döneminde sistemin işleyişine ilişkin elde edilecek tecrübeler ile pilotlar, hava taşıma işletmeleri ve diğer paydaşlardan alınacak geri bildirimlerin değerlendirilmesi planlanıyor.

Bu süreçte ortaya çıkabilecek ihtiyaçların belirlenmesi ve sistemin kullanım deneyiminin geliştirilmesinin ardından dijital pilot uçuş kayıt defterinin tüm pilotlar için standart bir uygulama haline getirilmesi hedefleniyor.

Uluslararası standartlara uyumlu veri akışı

Dijital pilot uçuş kayıt defterinin oluşturulması kapsamında, uçuş kayıtlarına ilişkin uluslararası standartlar doğrultusunda pilot, işletme ve otorite arasındaki veri akışını esas alan bir model geliştirildi.

Pilot-işletme-otorite hiyerarşisi içerisinde oluşturulan bu veri akış modeliyle, uçuş kayıtlarına ilişkin bilgilerin güvenilir, düzenli ve izlenebilir şekilde ilgili taraflara aktarılması amaçlanıyor.

Yeni sistemin yalnızca uçuş kayıtlarının dijital ortamda tutulmasını değil, aynı zamanda kayıtların doğrulanması, takip edilmesi ve denetlenmesi süreçlerinde ortak bir veri yapısının oluşturulmasını sağlaması hedefleniyor.

Bu sayede uçuş kayıtlarının güvenilirliğinin artırılması, denetim süreçlerinin kolaylaştırılması ve tüm paydaşların aynı veri yapısı üzerinden daha etkin şekilde işlem gerçekleştirebilmesi amaçlanıyor.

Türk sivil havacılığında dijital dönüşüm

SHGM’nin yürüttüğü çalışma, Türk sivil havacılığında teknoloji odaklı dönüşüm sürecinin yeni adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

Pilot lisanslarının dijital ortama taşınmasının ardından uçuş kayıtlarının da dijitalleştirilmesiyle, pilotlara ilişkin kritik operasyonel ve mesleki verilerin daha güvenli bir altyapı üzerinden yönetilmesi hedefleniyor.

Sistemin yaygınlaştırılmasıyla birlikte manuel kayıt süreçlerinden kaynaklanan iş yükünün azaltılması, bilgiye erişimin hızlandırılması, veri güvenliğinin güçlendirilmesi ve denetim mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesi bekleniyor.

SHGM, edinilecek tecrübeler ve paydaşlardan alınacak geri bildirimler doğrultusunda sistemi geliştirmeyi ve dijital pilot uçuş kayıt defterini ilerleyen süreçte tüm pilotlar için standart bir uygulama haline getirmeyi hedefliyor.