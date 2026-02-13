TÜRSAB ve ANA Havayolları işbirliği ile Japonya turizmi tanıtıldı

Hüseyin Aslıyüce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Merkez binasında yapılan toplantıya TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Salihoğlu, Japonya İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama, Japonya İstanbul Başkonsolosluğu Ekonomi Konsolosu Yutaka Machida, Japonya Ulusal Turizm Ofisi Türkiye Temsilcisi Oğuzhan Alp ve All Nippon Airways (ANA) Türkiye Ülke Müdürü Katsuya Fukumoto ile ilgililer katıldı

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve Japonya İstanbul Başkonsolosu Ryoji Iwama’nın açılış konuşması yaptı.

Konuşmalarda Japonya’nın turizm olanakları, destinasyon çeşitliliği ve pazara yönelik iş birliği fırsatlarına dair bilgiler verildi. Açılış konuşmaları ve sunumların ardından yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla B2B görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkinlikte Japonya’nın turistik potansiyelini, destinasyon yönetimi ve pazarlama stratejilerini ele alırken, katılımcılara satış becerilerini geliştirme ve müşterilere nitelikli bilgiler sunma konusunda önemli katkılar sağladı.

Öte yandan bir yıl önce uçuşlara başlayan All Nippon Hava Yolları’nın haftada 3 kez karşılıklı olarak sefer yaptığı İstanbul uçuşlarında doluluk oranlarının, Türk yolcuların Japonya’ya ilgisinin artması ile her geçen gün yükseldiği ifade edildi.