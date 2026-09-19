Uçak yakıtı fiyatları tırmanıyor: Zirveye yaklaştı

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Jet yakıtı üretiminin geçtiğimiz hafta mart başından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, arzın mevsimsel normal seviyelere yaklaşmasıyla birlikte fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının artabileceğine işaret etti.

Körfez Kıyısı'nda fiyat 4,55 dolara çıktı

ABD için referans bölge olarak kabul edilen Körfez Kıyısı'nda jet yakıtının galon fiyatı perşembe günü 4,55 dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu fiyat, savaş döneminde görülen zirvenin yalnızca 20 sentin biraz üzerinde altında bulunuyor.

New York'ta ise jet yakıtı fiyatı galon başına 4,75 dolar seviyesine ulaştı.

Jet yakıtı üretimi marttan bu yana en düşük seviyede

Küresel enerji piyasalarında yaşanan geniş çaplı arz şoku, başta dizel olmak üzere çeşitli yakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Dizel ve jet yakıtı, "orta damıtma" ürünleri arasında yer alıyor. Bu nedenle rafinerilerde üretim dengeleri değiştikçe iki yakıtın fiyatları da birbirinden etkilenebiliyor. Marjinal dizel üretiminin artırılması jet yakıtı üretimini azaltabilirken, jet yakıtı üretiminin artırılması da dizel arzını etkileyebiliyor.

Geçen hafta ABD'de jet yakıtı üretiminin mart başından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi de piyasadaki arz görünümünü yakından takip edilen başlıklardan biri haline getirdi.

Arz daralması fiyatları daha da yükseltebilir

Jet yakıtı arzı halen yüksek seviyelerde bulunmasına karşın mevsimsel normal seviyelere yaklaşıyor. Bu durum, talebin güçlü kalması halinde fiyatların daha da yükselmesi riskini artırıyor.

Yılın başında yaşanan yakıt krizinin uçak bileti fiyatlarını yukarı çektiği ve havayolu şirketleri üzerinde ciddi maliyet baskısı oluşturduğu belirtilirken, artan yakıt maliyetlerinin sektörün finansal görünümü açısından yeniden önem kazandığı ifade ediliyor.