Uçaklarda powerbank ve lityum pil taşıma kuralları güncellendi

Hüseyin ASLIYÜCE

IATA, 1 Ocak itibarıyla uçaklarda powerbank ve lityum pil taşıma kurallarını güncelledi. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 1 Ocak itibarıyla powerbank ve lityum içeren taşınabilir elektronik cihazların uçaklarda taşınmasına yönelik yeni tavsiyelerde bulundu. Düzenlemeler, havayolu şirketlerindeki tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin mevzuatta yapılan değişiklikler kapsamında yürürlüğe girecek.

Yanlış kullanımında yangın ve patlama riski var

IATA’dan yapılan açıklamada, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazlarda kullanılan lityum iyon bataryaların yanlış kullanım durumunda yangın veya patlama riski oluşturabildiği belirtildi. IATA hava yolu taşımacılığında taşınan lityum iyon batarya miktarının son bir yılda yüzde 25 arttığı ifade edildi.

Hava yollarına yeni tavsiyeler geldi

Tavsiye edilen yeni kurallar kapsamında lityum içeren powerbank ve benzeri şarj cihazlarının yalnızca kabinde taşınmasına izin verilirken, söz konusu cihazların ayrı taşınan bagajda bulundurulmaması isteniyor. IATA, bu uygulamanın kargo bölümünde meydana gelebilecek olası bir yangının uzun süre fark edilmemesi riskine karşı alındığını bildirdi.

Düzenlemeye göre uçuş boyunca powerbank’lerin uçak içi prizlerden şarj edilmemesi isteniyor. Ayrıca cihazların taksi, kalkış ve iniş aşamalarında diğer elektronik cihazları şarj etmek amacıyla kullanılması da engellenmesi tavsiye ediliyor. Yeni uygulama kapsamında powerbank’lerin de üst bagaj raflarında taşınmasına izin verilmemesi, yolcuların bu cihazları koltuk altı veya ön koltuğun arka cebinde bulundurması zorunlu hale getirilmesi isteniyor.

Birçok hava yolu şirketinin halihazırda powerbank’lerin teslim edilen bagajda taşınmasını yasakladığı hatırlatılırken, uçaklarda taşınabilecek powerbank’lerin maksimum kapasitesinin 160 Wh ile sınırlandırıldığı kaydedildi.

Yolcuların yüzde 44’ü powerbank taşıyor

IATA’nın araştırmalarına göre yolcuların yüzde 83’ü mobil telefon, yüzde 60’ı dizüstü bilgisayar ve yüzde 44’ü powerbank taşıyor. Buna rağmen yolcuların yaklaşık yarısının powerbank’lerin bagajda taşınmasının yasak olduğunu bilmediği aktarıldı.