Uluslararası Havayolu Pilotları Konferansı, Türkiye’de yapılacak

Hüseyin ASLIYÜCE

IFALPA Uluslararası Havayolu Pilotları Dernekleri Federasyonu'nun (International Federation of Air Line Pilots Associations) 80'nci konferansı 23–26 Nisan 2026 tarihlerinde Türkiye Havayolu Pilotları Derneği’nin (TALPA) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Konferansa 50 ülkeden 50 pilot birliğini temsilen toplam 400 katılımcı bekleniyor.

Her yıl farklı bir ülkede düzenlenen IFALPA Konferansı, dünyanın dört bir yanından pilot birlikleri ile havacılık otoritelerini bir araya getiren en önemli uluslararası platformlardan biri olarak öne çıkarken, federasyon 70’ten fazla ülkede yaklaşık 160 bini aşkın pilotu temsil ediyor.

Konferansın zamanlaması, Fesa Evrensev’in 1912’de gerçekleştirdiği ilk uçuşun yıl dönümü olan 26 Nisan’a denk gelmesi nedeniyle Türk havacılık tarihi açısından da özel bir anlam taşıyor.

Bu tarih, Türk pilotlarının girişimi ve TALPA’nın önerisiyle IFALPA tarafından Dünya Pilotlar Günü olarak ilan edilmişti.

İstanbul’da düzenlenecek konferansın, hem bu tarihsel mirası hem de Türkiye’nin küresel havacılık ekosistemindeki rolünü, uluslararası platformda yeniden görünür kılması amaçlanıyor.

Türkiye için stratejik bir buluşma

Türkiye’de gerçekleşecek olan konferans hakkında değerlendirmede bulunan TALPA Başkanı Kaptan Pilot Okan Üreksoy şöyle konuştı:

"Türk havacılığı açısından önemli bir fırsat. Türk sivil havacılığı son yıllarda güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı. IFALPA’nın 80. konferansının İstanbul’da düzenlenmesi, Türkiye’nin küresel havacılık ekosistemindeki rolünü ve bir havacılık merkezi olma potansiyelini uluslararası platformda bir kez daha görünür kılacak."

Konferans kapsamında; havacılık sektörünün sürdürülebilir gelişimi açısından önem taşıyan bazı yapısal başlıkların da sektör temsilcileri tarafından, daha geniş bir perspektifle ele alınması bekleniyor.