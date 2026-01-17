United ve American Airlines Chicago O’Hare’de rekabeti kızıştırıyor

United Airlines, Chicago merkezli olmanın getirdiği avantajı kullanarak, şehir içi ve bölgesel rotalarda güçlü bir hakimiyet kurmuş durumda. O’Hare’deki geniş gate ağı ve çok sayıda bağlantılı uçuş, kurumsal ve sık seyahat eden yolcuların tercihlerini büyük ölçüde etkiliyor. American Airlines ise yaz dönemi tarifelerini artırarak rekabetteki açığını kapatmayı hedefliyor. Bahar dönemi uçuş planı, bugüne kadarki en büyük kapasite artışını içeriyor ve şirketin O’Hare’deki varlığını güçlendirmesine hizmet ediyor.

O’Hare’de rekabetin boyutu artıyor

Rekabet sadece uçuş sayısı ve bilet fiyatlarıyla sınırlı kalmıyor. Uçuş programlarının esnekliği, gate erişimi ve ekstra hizmetler, yolcuların tercihlerini doğrudan şekillendiriyor. United Airlines, yaz sezonunda O’Hare’den günde yaklaşık 650 uçuş gerçekleştirirken, American Airlines’ın günlük uçuş sayısı 500’ün üzerine çıkacak şekilde planlandı. Bu durum, havalimanındaki rekabetin büyüklüğünü ve yolculara sunulan seçeneklerin çeşitliliğini ortaya koyuyor.

Yoğun rekabet, yolcular açısından çeşitli avantajlar yaratıyor. Daha fazla uçuş imkanı ve bağlantı seçeneği, bilet fiyatlarının dengelenmesine ve seyahat planlarının daha esnek hâle gelmesine olanak tanıyor. Chicago’nun stratejik coğrafi konumu ve bölgedeki büyük şirket merkezleri, O’Hare’i ABD havayolu sektörünün kritik merkezlerinden biri haline getiriyor. Önümüzdeki aylarda bu rekabetin artması, hem havayolu şirketlerinin stratejilerini hem de endüstrideki genel trendleri şekillendirebilir.