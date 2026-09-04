Üniversiteli gençler AJet operasyonunu yerinde deneyimledi

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Hüseyin ASLIYÜCE



AJet’te ofis ortamında farklı birimlerde görev yapan çalışanların, havalimanındaki operasyonel faaliyetlerin günlük akışı ve iş süreçlerini deneyimlemeleri için periyodik olarak düzenlenen ‘Operation Day’ etkinliği, bu kez genç çalışanların katılımıyla gerçekleşti.

Uçak bakımından saha operasyonlarına kadar pek çok kritik adımı yerinde görme fırsatı bulan genç çalışanların ilk durağı, Yer İşletme Başkanlığı oldu.

Kontuar, biletleme, bagaj teslim aşamalarını gözlemleyen genç çalışanlar, terminalin ardından Ekip Odası’nda uçuş ve kabin ekiplerinin günlük iş akışına tanık oldu.



Etkinlik kapsamında, uçuş ve kabin ekipleriyle birlikte aprona çıkan gençler, apron gezisinin ardından Entegre Operasyon Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Operasyonların işleyiş süreçlerini ilgiyle izleyen gençlerin son durağı ise, uçak bakımlarının ve yeni uçakların kabin donanımlarının yapıldığı hangar oldu.

Genç havacılar ‘Operation Day’ etkinliği ile ofis ortamından çıkararak, hava trafiğinin yoğun olduğu yaz döneminde havalimanında operasyonun nasıl yürütüldüğünü deneyimledi.

‘Wing Up Programı’nın ilk dönemine 47 öğrenci katıldı

Üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik olarak başlatılan ‘Wing Up Programı’nın ilk döneminde, 2 bin 500 başvuru arasından 47 öğrenci seçildi. 6 Nisan 2026 tarihinde başlayan program, havacılığın her alanında profesyonellerle part-time çalışarak deneyim kazanma imkanı sağlıyor.

15 genç AJet kadrosunda

Programa katılan öğrenciler, AJet Genel Müdürlüğü’nün çeşitli başkanlık ve müdürlüklerindeki idari kadrolarda part-time çalışmaya devam ediyor. ‘Wing Up Programı’ndayken mezun olan 15 genç ise, 1 Eylül 2026 itibarıyla AJet kadrolarında tam zamanlı çalışmaya başladı.