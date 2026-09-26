Volotea küçülmeye gidiyor: Filo 35 uçağa iniyor, 50 pozisyon kapanıyor

Avrupa’nın önde gelen bölgesel hava yolu şirketlerinden Volotea, operasyonel verimliliği artırmak ve maliyetleri dizginlemek amacıyla geniş kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecine gidiyor. Şirket, 44 uçaktan oluşan filosunu önümüzdeki dönemde 30-35 uçak seviyesine çekme kararı aldı. Bu küçülme stratejisinde ağırlık, operasyonel maliyetleri optimize eden Airbus A320 tipi uçaklarda olacak. Tek tip ve daha büyük kapasiteli uçaklara geçiş hamlesi, operasyonları daha kompakt, esnek ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Barselona'da 50 koltuk boşalıyor

Küçülme dalgası sadece gökyüzüyle sınırlı kalmıyor. Volotea, verimlilik arayışının bir parçası olarak Barselona'daki genel merkezinde 50 idari pozisyonu kapatmaya hazırlanıyor. Şirket bu adımlarla organizasyon yapısını sadeleştirmeyi, bürokrasiyi azaltmayı ve sabit maliyet tabanını aşağı çekmeyi amaçlıyor. Rota ağında da daha az kârlı hatların elenerek, ana merkezlerdeki frekansların güçlendirilmesi bekleniyor.

Mali kriz kıskacında borç yapılandırması ve yakıt baskısı

Bu radikal kararların arkasında ise ağırlaşan finansal yükler bulunuyor. Volotea, finansal sürdürülebilirliğini güvence altına almak adına uzun vadeli borçlarını yeniden yapılandırmak için alacaklılarıyla masada. Bu kritik görüşmeler, özellikle 2022 yılında şirkete can suyu olarak sağlanan 200 milyon Euro'luk krediyi de kapsıyor.

Şirketin üzerindeki en büyük nakit baskısı ise küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Yükselen akaryakıt fiyatları, Volotea'nın bilançosuna yıllık 150 milyon Euro'luk ek bir yük bindirmiş durumda. Volotea'nın bu 'küçülerek güçlenme' stratejisinin, şirketi ilerleyen dönemde olası bir halka arza (IPO) hazırlamak veya stratejik bir ortaklığa zemin hazırlamak için atılmış zorunlu bir savunma adımı olduğu belirtiliyor.