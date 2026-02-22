Yılın ilk ayında Milas-Bodrum Havalimanı'nda 108 bin yolcu trafiği

  1. Ekonomim
Devlet Hava Meydanları İşletmesinden yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında 108 bin 763 yolcuya hizmet verdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin verilerine göre, Milas-Bodrum Havalimanı 2026 yılının Ocak ayında toplam 108 bin 763 yolcuya hizmet sundu. Açıklamada, yılın ilk ayında havalimanındaki yolcu trafiğinin dikkat çekici seviyeye ulaştığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, Milas-Bodrum Havalimanında Ocak ayında hizmet verilen yolcu sayısı 108 bin 763 kişi, uçak sayısı Bin 177 ve taşınan yük miktarı da 801 ton olarak gerçekleşti.

