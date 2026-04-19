Yılın ilk hacı adayları İstanbul Havalimanı’ndan kutsal topraklara uğurlanıyor

Hüseyin ASLIYÜCE

Yılın ilk hacı adaylarının bir kısmı Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, Konya, Malatya ve Mardin’den İstanbul Havalimanı iç hatlar terminaline geldi. Hacı adayları burdan dış hatlara geçerek uçaklarının olduğu kapıya gidiyor.

Hac görevini yerine getirmek üzere İstanbul Havalimanı’ndan uğurlanan yolcular Suudi Arabistan’a Türk Hava Yolları’nın uçakları ile uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, "2026 Yılı Hac Organizasyonu" için Terminalde bir yapılan uğurlama programına, İstanbul İl Müftü Yardımcısı Arif Tevrek'te katıldı.

Arnavutköy Yeşil Camii Müezzini Mahmut Abdullah Yılmaz tarafından ilahi okunurken Arnavutköy İlçe Müftüsü Ümit Kartal ise hacı adayları için dua etti.

İGA İstanbul Havalimanı ekipleri güvenlik geçiş noktalarının sayısını arttırırdı. THY ile TGS bagaj işlemleri için önlem aldı. Hacı adaylarını uğurlamaya gelen yakınları da terminalde yoğunluk oluşturdu.