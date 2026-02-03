Yine yakıt anahtarı arızası yaşandı: Air India uçağı seferlerden çekildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Edinilen bilgiye göre Hindistan milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Air

Air India’ya ait Boeing 787-8 tipi, VT-ANX tescilli uçakta 1 Şubat’taki Londra–Bengaluru seferi öncesi kokpit ekibi, sol motorun yakıt kontrol şalterinde arıza tespit etti.

Pilotlar, motor çalıştırma sırasında “RUN” konumunda kalması gereken şalterin iki kez kendiliğinden “CUTOFF” pozisyonuna döndüğünü raporladı.

Üçüncü denemede uçağı sorunsuz şekilde havalandıran ekip, durumu teknik kayıtlara geçirdi. Arızanın bildirilmesinin ardından uçak sefer programından çekilerek incelemeye alındı.

Sorun kayıtlarda pilotlar tarafından sol yakıt kontrol şalterinin üzerine çok hafif bir baskı uygulandığında dahi “CUTOFF” (yakıt kesme) konumuna kaydığını ve mekanizmanın yerinde kilitlenmediğini not düştü.

Havacılık uzmanları, bu tür bir mekanik boşluğun veya kilitlenme sorununun, türbülans veya kazara temas anında motorun havada susmasına (In-flight Shutdown) neden olabileceğini görüşüne vardı.

Aileron sorunu da not edildi

Aynı teknik kayıtta uçağın sola çekme yaptığına dair (AIL is veering to left) bir uyarının da yer alması, hava aracının kapsamlı bir teknik bakıma alındığının bir diğer göstergesi oldu.

DGCA ve Boeing yetkililerinin, özellikle şalterdeki kilitlenme sorununun üretim hatası mı yoksa parça aşınması mı olduğu üzerine incelemeleri devam ediyor.

Geçen yıl uçak kazasında 260 kişi hayatını kaybetti

Air India Hava Yolları’nın geçen yıl haziran ayında 260 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunda uçağın her iki motorunun yakıt kontrol anahtarlarının kalkıştan hemen sonra “RUN” konumundan”CUTOFF” konumuna geçtiği tespit edilmişti. Kokpit ses kaydı cihazının çözümünde de pilotlardan birinin yakıt kesintisinin sorguladığı diğerinin ise sorumlulugu kabul etmediği ortaya çıkmıştı.