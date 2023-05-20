28. Dönem Milletvekili seçilen Üçüncü ve Sarıkaya Havalimanı’nda oy kullandı

Hüseyin ASLIYÜCE

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan ve 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde milletvekilliği kazanan Oğuz Üçüncü ve Zafer Sırakaya Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından bugün saat 13.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış hatlar giden yolcu katında oylarını kullanan iki milletvekili daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Büyük heyecan var

İstanbul 3. Bölgeden AK Parti milletvekili seçilen Oğuz Üçüncü, "Yurt dışında yaşayan insanlarımız gibi biz de sandıklara geldik. Onlar da tekrar ayaklarına kadar gelmiş olan sandıklara büyük bir ilgi göstererek iradelerini yansıtacaklarını görüyoruz. Bizi telefonla arayanlar oldu. İşlemlerin yavaş gittiğini söylediler. Büyük bir heyecan var. İnsanlar tekrardan ikinci turda görevini yapmak istiyorlar. Her ne kadar bu hak tartışmaya açılsa da insanımızın yüksek bir katılımla gönül bağından ziyade vatandaşlık bağı olduğunu da sandıklara yansıtmış olacaklar." ifadelerini kullandı.

Seçmen kütüğünün Almanya'da kayıtlı olduğunu ve 14 Mayıs'taki seçimlerde oyunu Köln Başkonsolosluğu'nda kullandıklarını ifade eden AK Parti İstanbul 2'nci bölgeden milletvekili seçilen Sırakaya, "Şu an İstanbul'daki seçim sürecine destek vermemiz hasebiyle bu sefer oyumuzu İstanbul Havalimanı’nda kullandık.

Vatandaşlarımızın oylarını seri bir şekilde kullanabilme imkanının sağlanmış olduğunu görmüş olmaktan büyük bir memnuniyet duyduk. İlk turda olduğu gibi yüzde 53.7'lik bir siyasi katılım gerçekleştirilmişti. 1 milyon 800 binden fazla vatandaşımız sandığa gitmişti. Türkiye'deki seçmenin yüzde 5'i yurt dışında yaşamakta. İkinci turda da aynı katılımın gösterilmesi için vatandaşlarımızın mutlaka sandığa giderek 20-24 Mayıs tarihleri arasında sandıklara sahip çıkmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu.