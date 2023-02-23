Airbus’ın teslim ettiği yeni uçak, 8 tonluk yardım malzemesi ile gönderildi

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları’nın (THY) alt markası Anadolujet’in Avrupalı uçak üreticisi Airbus’tan yeni teslim aldığı uçak 8 tonluk yardım malzemesi ile birlikte Türkiye’ye geldi. Airbus’un Almanya’nın Hamburg’daki tesislerinden teslim alınan uçağın içinde depremzedeler için bebek bezi, uyku tulumu ve çadırdan oluşan yaklaşık 8 tonluk yardım malzemesi bulunuyordu.

Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward, konu ile ilgili şunları söyledi: ’’Türkiye'deki depremzedelere destek olmaya devam edeceğiz. Airbus Foundation işbirliği ile yardım kuruluşu Humedica'nın bebek bezi, uyku tulumu ve çadır taşıyan uçak 8 tonluk yardım malzemesi afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması çalışmalarımızın yeni bir adımı oldu. Önümüzdeki günlerde de benzer yardım projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz“ dedi.