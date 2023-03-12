Almanya’daki grev nedeniyle THY bazı uçuşlarını iptal etti
Almanya’nın Berlin, Hamburg, Hannover ve Bremen Havalimanlarında güvenlik personellerinin 13 Mart 2023 tarihinde grev kararı alması nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) yarın bu şehirlere yapacağı bazı seferlerini iptal etti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hüseyin ASLIYÜCE
THY basın müşavirliğinde yapılan açıklamada “İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Hamburg ve Berlin’e yapılacak seferlerimiz yolculu gerçekleştirilecek olup, dönüş seferleri yolcusuz yapılacaktır. Bremen ve Hannover seferlerimiz ise karşılıklı olarak iptal edilmiştir” denildi.