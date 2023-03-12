Almanya’daki grev nedeniyle THY bazı uçuşlarını iptal etti

Hüseyin ASLIYÜCE

THY basın müşavirliğinde yapılan açıklamada “İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Hamburg ve Berlin’e yapılacak seferlerimiz yolculu gerçekleştirilecek olup, dönüş seferleri yolcusuz yapılacaktır. Bremen ve Hannover seferlerimiz ise karşılıklı olarak iptal edilmiştir” denildi.