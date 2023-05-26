AnadoluJet’in 38. dış hat uçuş noktası Roma

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Roma Fiumicino Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek seferler haftanın her günü icra edilecek. Bugün açılan hatla AnadoluJet ’in İstanbul Sabiha Gökçen’den yurt dışına uçtuğu nokta sayısı 38’e yükseldi. Halihazırda İtalya’ya haftalık 7 frekans sefer düzenleyen AnadoluJet, Roma uçuşları ile birlikte haftalık frekans sayısını 14’e çıkarmış oldu.