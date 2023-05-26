AnadoluJet’in 38. dış hat uçuş noktası Roma
AnadoluJet Havayolları uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli şirket İtalya’nın başkenti Roma’ya uçuşlarına başladı.
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Hüseyin ASLIYÜCE
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ve Roma Fiumicino Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek seferler haftanın her günü icra edilecek. Bugün açılan hatla AnadoluJet ’in İstanbul Sabiha Gökçen’den yurt dışına uçtuğu nokta sayısı 38’e yükseldi. Halihazırda İtalya’ya haftalık 7 frekans sefer düzenleyen AnadoluJet, Roma uçuşları ile birlikte haftalık frekans sayısını 14’e çıkarmış oldu.