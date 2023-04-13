Anadolujet'in, İzmir-Belgrad ve Ankara-Taşkent seferleri başlıyor
Anadolujet İzmir’den bugün Belgrad’a ilk uçuşunu yaptı. Havayolu 17 Nisan 2023 tarihi itibarıyla de Ankara Taşkent seferlerine başlayacak.
Hüseyin ASLIYÜCE
Anadolujet Ankara’dan yaptığı Sırbistan’ın başkenti Belgrad seferlerine bugün de İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan Belgrad uçuşlarına başladı. Seferler haftanın 2 günü (perşembe, pazar) karşılıklı yapılacak.
Anadolujet’in diğer yeni hattı ise Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Özbekistan’ın başkenti Taşkent oldu. 17 Nisan 2023 tarihi itibarıyla İslam Karimov Taşkent Uluslararası Havalimanı arasında gerçekleştirilecek uçuşlar, haftanın 2 günü yapılacak.