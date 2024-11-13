Corendon Havayolları, pilot yetiştirme projesi ile geleceğin kaptan pilotlarını arıyor

Corendon Havayolları, yeni bir pilot yetiştirme projesi ile hayalleri olan, hedefleri yüksek genç pilot adaylarını geleceğe hazırlıyor. Havacılık tutkusunu gerçeğe dönüştürmek, gökyüzünün sonsuz maviliğinde iz bırakmak isteyen geleceğin kaptan pilotları, Corendon’un “Trainee First Officer” projesinde bir araya geliyor.

Corendon Havayolları, 2015 yılında başlattığı ve önceki dönemlerde başarıyla uyguladığı “Trainee First Officer” projesini, 2024-2025 sezonu için yeniden hayata geçirme kararı aldı.

Corendon yılda ortalama 6 milyon yolcuya hizmet veriyor

32 uçaklı filosuyla, 65 ülkede, 165 havalimanına ulaşarak yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıyan Corendon Havayolları, yoğun ilgi gören proje sayesinde uçuş ağını büyütürken uçuş ekibini de genişletme fırsatı bulacak.

Seçilen adaylar, tip eğitimi masraflarını çalışarak geri ödeyebilecek

“Trainee First Officer” programına dahil olan uçuş okulları mezunu adaylar arasından değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayanlar ile tip eğitimi ve iş sözleşmesi imzalanacak. Seçilen adaylar, tip eğitimi masraflarını çalışarak geri ödeyebilecek ve uygun şartlardan yararlanabilecek.

Programda yer almak isteyen adaylarda aranan nitelikler ve 15 Kasım 2024 tarihine kadar iletilmesi gereken dokümanlar başvuru sayfasında yer alıyor.

Corendon Airlines, “Trainee First Officer” projesi ile hem kurum içinde hem de havacılık sektörde uzun yıllar görev alacak pilotlar yetiştirmeyi hedefliyor.