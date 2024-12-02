Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İGA’ya “Ulaşımda Erişilebilirlik”ödülü

Ödülü, İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İGA CEO’su Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleşen Engelsiz Türkiye Buluşması'nda iGA Istanbul Airport olarak ödüle layık görülmenin gururunu yaşadık.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından, erişilebilirlik alanındaki çalışmalarımızla “Ulaşımda Erişilebilirlik” kategorisinde ödüle uygun görülmek, iGA İstanbul Havalimanı için büyük bir onurdur. Seyahat etmenin her bireyin hakkı olduğu bilinciyle engelli yolcularımızın seyahat deneyimlerini iyileştirmek ve herkes için erişilebilir bir havalimanı olmak adına gösterdiğimiz çabanın, böylesine anlamlı bir ödülle taçlandırılması, doğru yolda ilerlediğimizin bir göstergesidir. Bu özel ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Daha iyisini başarmak için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.